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14.12.24==Зачем Си Цзиньпин плюнул в протянутую руку Дональда Трампа

14.12.24==Зачем Си Цзиньпин плюнул в протянутую руку Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на президентскую инаугурацию Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

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