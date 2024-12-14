14.12.24==Зачем Си Цзиньпин плюнул в протянутую руку Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на президентскую инаугурацию Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.
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