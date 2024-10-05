В России уже ввели столько запретов, что любая запретная инициатива вызывает отторжение в обществе. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми
Комментарии
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ольга решетникова
В садиках, на утренниках наряжали - но не в обыденной жизни. А сейчас это продвигают в быт. Кроме нюханья клея - других дел не бывает? Секции спортивные, кружки самодеятельности. Что за странное противопоставление, дурь или клей.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Два дебила это сила, только мерзкая и вонючая. А мне интересно, почему квадроберы не хотят исполнить роль крота и рыть землю носом? Либо гиены и питаться падалью? Или свиньи и лежать в грязи?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Был такой случай в Томске лет 50 назад , когда пьяный решил изобразить собаку, стал на четвереньки и стал лаять на пса на цепи. Пёс терпел недолго, чуть нос не откусил идиоту. Шрам на носу остался на всю жизнь и кличка - Укушенный.
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9 час.
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