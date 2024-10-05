В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

ольга решетникова В садиках, на утренниках наряжали - но не в обыденной жизни. А сейчас это продвигают в быт. Кроме нюханья клея - других дел не бывает? Секции спортивные, кружки самодеятельности. Что за странное противопоставление, дурь или клей.

Владимир Алтайцев Два дебила это сила, только мерзкая и вонючая. А мне интересно, почему квадроберы не хотят исполнить роль крота и рыть землю носом? Либо гиены и питаться падалью? Или свиньи и лежать в грязи?