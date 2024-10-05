Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Метод короткой петли, метод длинной петли, четвертование, колесование, придушение-кастрация-потрошение, хеймнар, чело...Депутат рассказал...
  • Вадим Филин
    ПОДДЕРЖИ ЗАПРЕТ МИГРАНТАМ ПЕРЕВОЗИТЬ СВОИ СЕМЬИ В РОССИЮ. https://stopmigrant.ldpr.ru/«Незаконной мигра...
  • ВераВерная
    Да и не только зрение. Там голову лечить надо.«Незаконной мигра...

В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

В России уже ввели столько запретов, что любая запретная инициатива вызывает отторжение в обществе. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ольга решетникова
В садиках, на утренниках наряжали - но не в обыденной жизни. А сейчас это продвигают в быт. Кроме нюханья клея - других дел не бывает? Секции спортивные, кружки самодеятельности. Что за странное противопоставление, дурь или клей.
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Два  дебила  это сила, только мерзкая  и вонючая. А мне интересно, почему  квадроберы  не хотят исполнить роль крота и рыть землю носом? Либо гиены  и питаться  падалью? Или свиньи и лежать в  грязи?
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
Был  такой  случай в Томске  лет 50  назад  , когда пьяный  решил изобразить собаку, стал на четвереньки  и стал лаять на  пса  на цепи. Пёс  терпел недолго, чуть нос не откусил  идиоту. Шрам на носу  остался  на всю жизнь и  кличка - Укушенный.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх