Коллапс ВИЭ: цены на ветровую и солнечную энергию рекордно снизились

Страны по всей Европе в последние десятилетия вложили значительные средства в проекты в области ветровой и солнечной энергетики, поскольку цена этих чистых источников энергии снизилась в соответствии с падающими затратами на монтирование и подключение к сети.
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