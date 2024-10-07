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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Коллапс ВИЭ: цены на ветровую и солнечную энергию рекордно снизились

Коллапс ВИЭ: цены на ветровую и солнечную энергию рекордно снизились

Страны по всей Европе в последние десятилетия вложили значительные средства в проекты в области ветровой и солнечной энергетики, поскольку цена этих чистых источников энергии снизилась в соответствии с падающими затратами на монтирование и подключение к сети.

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