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Царьград

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Лида Мониава уходит с поста директора хосписа «Дом с маяком»

Лида Мониава уходит с поста директора хосписа «Дом с маяком»

Лидия Мониава, основательница хосписа «Дом с маяком», покинет пост директора и выйдет из правления. 3 сентября ее ограничили в действиях до 30 октября по делу о фейках об армии.

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