"Новое поколение Z" показало спортивную подготовку 💪💪💪 В третьей профильной смене "Я-патриот" оздоровительного лагеря "Золотой колос" состоялся спортивный праздник.
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"Новое поколение Z" показало спортивную подготовку 💪💪💪 В третьей профильной смене "Я-патриот" оздоровительного лагеря "Золотой колос" состоялся спортивный праздник.