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Почему Кейт Миддлтон надела сразу три мака на День памяти, а не один

Почему Кейт Миддлтон надела сразу три мака на День памяти, а не один

Принцесса в серьгах, принадлежавших Елизавете II, на церемонии Дня памяти В Воскресенье Кейт Миддлтон пришла поддержать принца Уильяма и короля Карла на торжественной службе в честь ежегодного Дня памяти.

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