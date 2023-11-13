Почему Кейт Миддлтон надела сразу три мака на День памяти, а не один

Принцесса в серьгах, принадлежавших Елизавете II, на церемонии Дня памяти В Воскресенье Кейт Миддлтон пришла поддержать принца Уильяма и короля Карла на торжественной службе в честь ежегодного Дня памяти.
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