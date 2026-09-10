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Регионы России

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Минобороны РФ сообщило об ударе по табачной фабрике в Киеве

Минобороны РФ сообщило об ударе по табачной фабрике в Киеве

10 сентября 2026 года Министерство обороны Российской Федерации официально заявило о нанесении удара по табачной фабрике в Киеве с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Геран-4 Сикер».

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