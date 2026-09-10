Минобороны РФ сообщило об ударе по табачной фабрике в Киеве

10 сентября 2026 года Министерство обороны Российской Федерации официально заявило о нанесении удара по табачной фабрике в Киеве с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Геран-4 Сикер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Канцлер Германии ...
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
Тютюну не буде?