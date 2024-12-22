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Надо не пиротехнику запрещать, а террористов

В  минувшие     сутки   произошло    сразу  несколько    случаев  "салютного  терроризма" -   это  когда   пособники  украинских  террористов  запускают фейерверки и  взрывают  петарды в  зданиях -   отделениях  банка,  почте, торговом  центре   и др.

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