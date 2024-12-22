Надо не пиротехнику запрещать, а террористов

В минувшие сутки произошло сразу несколько случаев "салютного терроризма" - это когда пособники украинских террористов запускают фейерверки и взрывают петарды в зданиях - отделениях банка, почте, торговом центре и др.
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