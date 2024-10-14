Муниципальных округов в Красноярском крае станет больше

В регионе меняется статус трех районов. Чем это обернется для жителей территорий? Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел ряд важных законов об установлении границ Боготольского, Козульского и Бирилюсского районов.
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