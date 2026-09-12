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ИА Регнум

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Такер Карлсон рассказал, как можно отказаться от доллара

Такер Карлсон рассказал, как можно отказаться от доллара

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что дедолларизация, к которой подталкивает Белый дом, означала бы избавление от долговых обязательств США.

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