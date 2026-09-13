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Регионы России

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Обамеянг забил в пятом матче подряд в Ла Лиге

Обамеянг забил в пятом матче подряд в Ла Лиге

Бывший игрок сборной Габона продолжает впечатлять результативностью, забив в пятом матче подряд. Ранее он поразил ворота «Вильярреала», «Валенсии», «Малаги» и «Эльче», а также отдал два голевых паса за этот период.

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