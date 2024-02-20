Экипажи самолётов Ил-38Н Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море

В ходе выполнения задач по предназначению группа самолётов в составе двух Ил-38Н, отработала групповой поиск подвижного подводного объекта в заданном районе с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств.
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