22 странные фотографии из реальной жизни, в которые трудно поверить

Мы ежедневно листаем сотни снимков — и большинство из них мозг обрабатывает на автопилоте. Но иногда попадается кадр, который заставляет остановиться, перемотать назад и уставиться в экран: это что, вообще, такое? Именно такие фотографии собрали пользователи специального интернет-сообщества.