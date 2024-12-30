"Выпинывают на третьи сутки": Делягин поделился криком о роддоме из богатейшего Подмосковья

Сергей Захаров

И что? Теперь жизнь такая. За что боролись НАТО и напоролись как говорила, теперь все здравоохранение сокращаеца врачи больных не лечат авыпинывают из кабинета после двух вопросов и слушать не хотят когда пытаешься раскозать про свое состояние чуть что идите в платную поликлинику благо их специально расплодили хоть пруд пруди так что ещё год или два и все будет как на западе деньги есть лечись нет ложись (в гроб) или бери займ в банке пока дают иплати вот так мы двигаемся к светлому будущему