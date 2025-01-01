«Нужно радовать друг друга»: Хабиб пожелал провести Новый год в кругу семьи

Певец и видеоблогер Хабиб поздравил телезрителей с грядущими и прошедшими праздниками. Артист отметил, что новогодние праздники, это время, которое следует проводить с семьей и пожелал каждому найти время, чтобы обрадовать близких.
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