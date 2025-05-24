Необходимое финансирование для снабжения армии киевского режима президент США Дональд Трамп не собирается просить у конгресса, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 24 мая на канале Deep Dive платформы YouTube.
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