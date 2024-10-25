На Урале задержали более 50 человек после массовых беспорядков из-за убийства женщины

В убийстве подозревают двух представителей диаспоры цыган — одному из них 17 лет Более 50 человек доставили в отделение полиции в городе Коркино Челябинской области во время массовых беспорядков, которые случились из-за убийства местной жительницы, пишет Shot.
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