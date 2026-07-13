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Fidelity: биткоин приближается к исторической зоне накопления

Fidelity: биткоин приближается к исторической зоне накопления

Директор по глобальной макростратегии Fidelity Джурриен Тиммер считает, что биткоин постепенно подходит к важному уровню поддержки, который на протяжении многих лет определял завершение крупных рыночных спадов.

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