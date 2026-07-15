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Алтайский Россельхозцентр примет участие во "Всероссийском Дне поля 2026"

Алтайский Россельхозцентр примет участие во "Всероссийском Дне поля 2026"

Сибирский агропарк под Барнаулом с 16 по 18 июля превратится в точку притяжения для всей России. Пока одни участники будут демонстрировать мощь комбайнов и тракторов, на стенде Россельхозцентра покажут то, что скрыто от глаз, — будущее урожая.

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