28 беседок, которые обязательно захочется построить на своем участке

Очаровательные беседки, которые захочется построить на своем участке. И хотя до весны еще далеко, уже хочется выйти во двор своего дома или дачного участка, чтобы расслабленно понежиться под лучами теплого солнца.
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