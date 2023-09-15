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В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

В Баку настроены на мир и допускают перспективу дружбы с Ереваном. Об этом 14 сентября советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев высказался в статье, опубликованной в американском издании Politico.

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