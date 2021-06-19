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Родители детям всегда обязаны!

Родители детям всегда обязаны!

Должны ли родители помогать взрослым детям?Нет, не подбросить иногда денег до зарплаты, а помогать ежемесячно и основательно?Знакомая пожаловалась, что в день пенсии приходит дочь и забирает у родителей отцовскую пенсию полностью, до копейки.

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White Volga
Башку оторвать таким поганым деткам! Сволочи! Родители их растят, воспитывают, учат в ВУЗах (платно), а твари потом еще и пенсию отбирают. Как ручонки паскудные не отсыхают брать деньги с родителей?
Евгения Шпиндовская
Потому что сами родители убеждены, что обязаны. Чему удивляться, что и дети так же считают?!
Sato
Кого воспитали.. а стариков по человечески жаль
Jolie
Да,Вы правы-очень жаль(

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