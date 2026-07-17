SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Этот рекорд сборной России держится уже 8 лет: даже на ЧМ-2026 никто не превзошел ее по одному показателю

Этот рекорд сборной России держится уже 8 лет: даже на ЧМ-2026 никто не превзошел ее по одному показателю

Легендарное достижение!На чемпионате мира — 2026 было побито немало рекордов. Чего стоят только легендарные достижения одного лишь Лео Месси, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии