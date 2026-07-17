Этот рекорд сборной России держится уже 8 лет: даже на ЧМ-2026 никто не превзошел ее по одному показателю

Легендарное достижение!На чемпионате мира — 2026 было побито немало рекордов. Чего стоят только легендарные достижения одного лишь Лео Месси, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории турнира.
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