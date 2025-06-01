📹❗️Противник также анонсировал высокомобильные боевой лазерно-лучевой комплекс "Тризуб" Противник также не стоит на месте и тоже пытается использовать лазерные технологии для противодействия беспилотникам.
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📹❗️Противник также анонсировал высокомобильные боевой лазерно-лучевой комплекс "Тризуб" Противник также не стоит на месте и тоже пытается использовать лазерные технологии для противодействия беспилотникам.