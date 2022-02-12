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Кабмин одобрил законопроект о донастройке демпфера для сдерживания цен на топливо

Правительство РФ одобрило разработанный Минфином и Минэнерго законопроект о корректировке демпфирующего механизма на топливо, чтобы сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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