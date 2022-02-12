Кабмин одобрил законопроект о донастройке демпфера для сдерживания цен на топливо

Правительство РФ одобрило разработанный Минфином и Минэнерго законопроект о корректировке демпфирующего механизма на топливо, чтобы сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.