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Джа Морэнт изменил решение в полете и вместо данка исполнил «фингеролл»

Джа Морэнт изменил решение в полете и вместо данка исполнил «фингеролл»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором красивого момента во время матча с «Оклахомой» (123:102).

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