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Сборная Германии не забила Греции в двух матчах Лиги наций. Вероятность этого составляла 2%

Сборная Германии сыграла вничью с Грецией (0:0) в гостях в 4-м туре Лиги наций УЕФА-2026/27. Таким образом, Греция не проигрывает Германии 2 матча подряд – во 2-м туре греки выиграли со счетом 1:0.

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