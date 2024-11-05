В Карелии начали проверку по факту родов у женщины в рейсовом автобусе

Проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка при преждевременных родах, произошедших в рейсовом автобусе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республики Карелия 5 ноября в Telegram-канале.
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