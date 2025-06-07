Лишивший жизни байкера азербайджанец Шахин Аббасов уже в ближайшие дни может оказаться на свободе. Громкое дело разваливается на глазах

Судейский аппарат необходимо кардинально чистить с посадками за злостную коррупцию! Т.н. "диаспоры" в виде официально разрешённых ОПГ, должны быть распущены, а их руководители привлечены к ответственности за руководство преступных группировок! Путин, займись делом!

SI

Sergey Ivanov

Надо, чтобы дела рассматривались не в отношении к преступнику, а в отношении к судье, вынесшему заведомо неправосудный, несправедливый приговор. И если уж преступнику удалось (с помощью продажного судьи) отвертеться от наказания- то пусть это наказание получит судья!