Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Наши тоже хороши,из США вывести деньги додумались,а что к вассалам их перевели это как? Вот и получилиПочему они не в...ЗачисткаЧто ждет ...
  • Владимир Алтайцев
    Людей  различают по отношению  к Родине. СССР  дал  своре Михалковых  всё, что только  можно - дворцы, награды, звани...Весьма неприятный...
  • Владимир Несмеев
    В конечном итоге будет виновата Россия,нужно поднимать этот вопрос выше,возможно и в ООН,мир будет знать своих "героев".Мединский: «Призы...

Лишивший жизни байкера азербайджанец Шахин Аббасов уже в ближайшие дни может оказаться на свободе. Громкое дело разваливается на глазах

Лишивший жизни байкера азербайджанец Шахин Аббасов уже в ближайшие дни может оказаться на свободе. Громкое дело разваливается на глазах

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят нашумевшее дело об убийстве мотоциклиста в подмосковном Люблино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Судейский аппарат необходимо кардинально чистить с  посадками за злостную коррупцию! Т.н. &quot;диаспоры&quot; в виде официально разрешённых ОПГ, должны быть распущены, а их руководители привлечены к ответственности за руководство преступных группировок! Путин, займись делом!
Ответить
17 час.
АС
Александр Сысоев
Надо, чтобы такие уголовный дела мигрантов рассматривались присяжными заседателями.
Ответить
15 час.
SI
Sergey Ivanov
Надо, чтобы дела рассматривались не в отношении к преступнику, а в отношении к судье, вынесшему заведомо неправосудный, несправедливый приговор. И если уж преступнику удалось (с помощью продажного судьи) отвертеться от наказания- то пусть это наказание получит судья!
Ответить
17 мин.
наверх