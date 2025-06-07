Лишивший жизни байкера азербайджанец Шахин Аббасов уже в ближайшие дни может оказаться на свободе. Громкое дело разваливается на глазах
Интересная жизнь с Vera Star
Наверняка многие помнят нашумевшее дело об убийстве мотоциклиста в подмосковном Люблино.
Комментарии
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Судейский аппарат необходимо кардинально чистить с посадками за злостную коррупцию! Т.н. "диаспоры" в виде официально разрешённых ОПГ, должны быть распущены, а их руководители привлечены к ответственности за руководство преступных группировок! Путин, займись делом!
Надо, чтобы такие уголовный дела мигрантов рассматривались присяжными заседателями.
Надо, чтобы дела рассматривались не в отношении к преступнику, а в отношении к судье, вынесшему заведомо неправосудный, несправедливый приговор. И если уж преступнику удалось (с помощью продажного судьи) отвертеться от наказания- то пусть это наказание получит судья!
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