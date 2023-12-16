ЕК вырабатывает шаги для начала переговоров о вступлении с Украиной

Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko Еврокомиссия (ЕК) в рамках реализации решения о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в состав Евросоюза (ЕС) начала подготовку необходимых шагов, сообщили "Известиям" в ЕК.
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