ЕК вырабатывает шаги для начала переговоров о вступлении с Украиной

Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko Еврокомиссия (ЕК) в рамках реализации решения о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в состав Евросоюза (ЕС) начала подготовку необходимых шагов, сообщили "Известиям" в ЕК.