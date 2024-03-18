В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году

Московское предприятие в прошлом году создало более 15 тыс. кабельных сборок, а также соединителей и переходов, используемых в авиации и при производстве космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники.
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