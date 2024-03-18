RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А не пора ли выставить Румынии встречный иск за то что они убивали людей в СССР, грабили СССР во время Великой Отечес...Юрист назвал «евр...
  • Иван Щукин
    Вот одного не понимаю, а кто и что мешало главе Росрыболовства Илье Шестакову  провести ревизию соглашений с этими не...Росрыболовство пл...
  • лина любимцева
    ДА ХВАТИТ нам сообщать об этом американском Овечкине!!Плевать. сколько и чего он там "забил" у них...Sportsnet: нынешн...

В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году

В Москве кабельный завод нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году

Московское предприятие в прошлом году создало более 15 тыс. кабельных сборок, а также соединителей и переходов, используемых в авиации и при производстве космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх