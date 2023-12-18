Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до плюс 6 градусов

Москву ждет значительное и затяжное потепление. Оно началось уже в воскресенье, когда в полдень температура поднялась выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию «Комсомольская правда».
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