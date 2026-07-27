Блеснул искусственным интеллектом: Трамп запостил серию антииранских картинок

Дональд Трамп решил блеснуть интеллектом. Искусственным.Президент США посвятил значительную часть дня публикации в Truth Social серии сгенерированных искусственным интеллектом изображений антииранской тематики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии