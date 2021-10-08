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На Сахалине живодеры привязали собаку к авто и загнали насмерть

Поронайская городская прокуратура взял на контроль ход проверки в отношении живодеров. По сообщениям очевидцев, 7 октября двое мужчин на черном пикапе привязали собаку к машине и на большой скорости протащили ее по трассе Южно-Сахалинск – Оха.

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