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Царьград

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В Челябинске после нападений собак на детей суд взыскал 360 тысяч

В Челябинске после нападений собак на детей суд взыскал 360 тысяч

Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил иски прокуратуры о компенсации морального вреда пяти детям в возрасте от 8 до 15 лет, пострадавшим от нападений бездомных собак в феврале и марте.

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