Полиция Крыма раскрыла жестокое убийство

В дежурную часть УМВД по г. Ялте поступило сообщение от местного жителя о том, что его знакомые перестали выходить с ним на связь, а при просмотре камер видеонаблюдения на территории их домовладения заявитель обнаружил, что накануне к ним зашел неизвестный, который избил семейную пару.