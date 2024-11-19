Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

Психиатр Тарасов: соседи накопителей животных могут обратиться в УК Соседи патологических накопителей животных могут обратиться за помощью к управляющей компании, а при ряде условий в подобных случаях возможна принудительная госпитализация для получения психиатрической помощи, рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.
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