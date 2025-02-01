МИД Ирана: удар по ядерным объектам страны будет крупнейшей ошибкой в истории

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Нанесение удара по ядерным объектам Ирана со стороны Израиля при поддержке Соединенных Штатов может стать крупнейшей ошибкой в истории, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
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