МИД Ирана: удар по ядерным объектам страны будет крупнейшей ошибкой в истории

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Нанесение удара по ядерным объектам Ирана со стороны Израиля при поддержке Соединенных Штатов может стать крупнейшей ошибкой в истории, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.