Активное наступление российских подразделений сегодня идет в Серебрянских лесах. За время проведения специальной военной операции украинские националисты организовали здесь хорошо укрепленные опорные пункты.
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