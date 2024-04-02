В России стартовал весенний призыв 2024: даты и сроки, кто попадает на службу согласно Указу Путина Ирэн ОрлонскаяВесенний призыв на срочную военную службу в 2024 году начнется с 1 апреля в соответствии с обновленным законом о возрасте призыва.