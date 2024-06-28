В Приморье подтоплена почти тысяча участков

Количество приусадебных участков, затопленных в результате наводнения в Приморском крае, увеличилось до 982 (+64 за последние сутки), сообщили в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края .
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