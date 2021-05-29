Berg PRESS

328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Вот ...делать нечего, а всё условно взрослые люди, речевку наверное ещё кричали?ЦИК запустил симв...
  • Юрий кокин
    Если американцы востребуют убийцу, закончить ему жизнь на электрическом стуле. Я бы отдал.Севшая в попутку ...
  • Валерий Скрипников
    этот ублюдок видимо жалеет о том времениКравчук раскритик...

Байден предупредил об угрозе «поглощения» США Китаем в следующие 1000 лет

Байден предупредил об угрозе «поглощения» США Китаем в следующие 1000 лет

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Обращая внимание на глобальные амбиции Китая, американский лидер сослался на мнение главы Поднебесной Си Цзиньпина, который якобы «верит», что его страна способна завоевать Штаты к 3035 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх