НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Роскомнадзор подтвердил сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и...

Роскомнадзор подтвердил сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и...

Роскомнадзор подтвердил сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связиВ подведомственном Роскомнадзору (РКН) Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) сообщили о временных сбоях в Рунете в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, которые были зафиксированы вечером в пятницу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх