Роскомнадзор подтвердил сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связиВ подведомственном Роскомнадзору (РКН) Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) сообщили о временных сбоях в Рунете в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, которые были зафиксированы вечером в пятницу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.