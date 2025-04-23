Модели Джиджи Хадид исполнилось 30 лет

Джиджи Хадид, которая входит в число "новых супермоделей" эпохи соцсетей, исполнилось 30 лет. С 2017-го она считается одной из самых высокооплачиваемых представительниц профессии с состоянием, достигающим $30 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии