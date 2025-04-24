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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Спартак» вышел поиграть в удовольствие. Захотят – соберутся, не захотят – отдохнут. Кубковые игры не терпят команд, нацеленных на получение удовольствия. «Салават» это показал»

Команда тренера Виктора Козлова отыгралась с 1-3 и выиграла 4-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

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