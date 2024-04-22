День свадьбы незабываемый, но иногда не по хорошей причине, а по плохой. Когда один жених решил подшутить над своей невестой, это закончилось совсем не так, как он планировал.
Девушка подала на развод на следующий день после свадьбы после глупой шутки мужа
Комментарии
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Дмитрий Николенко
А я думаю, что этот "муженёк" полное дерьмо и мудак, раз так обращается с девушкой с которой решил связать свою жизнь.
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7 час.
Надежда Белугина
Думаю, это очень больно - пережить такой дикий, нечеловеческий поступок ещё и с предисторией. Не дай бог никому. Сочувствую героине. Вся рядом стоящая посуда должна была быть на его пустой голове. Это пришло из зарубежных фильмов, и их любители стали часто использовать подобную мерзость почему-то не на себе, а на других и весело смеяться . Уничижительное зрелище тупых для тупых.
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6 час.
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