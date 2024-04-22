Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Девушка подала на развод на следующий день после свадьбы после глупой шутки мужа

Девушка подала на развод на следующий день после свадьбы после глупой шутки мужа

День свадьбы незабываемый, но иногда не по хорошей причине, а по плохой. Когда один жених решил подшутить над своей невестой, это закончилось совсем не так, как он планировал.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
А я думаю, что этот &quot;муженёк&quot; полное дерьмо и мудак, раз так обращается с девушкой с которой решил связать свою жизнь.
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7 час.
Надежда Белугина
Думаю, это очень больно - пережить такой дикий, нечеловеческий поступок ещё и с предисторией.  Не дай бог никому. Сочувствую героине. Вся рядом стоящая посуда должна была быть на его пустой голове. Это пришло из зарубежных фильмов, и их любители стали часто использовать подобную мерзость почему-то не на себе, а на других и весело смеяться . Уничижительное зрелище тупых для тупых.
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6 час.

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