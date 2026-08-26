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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40+ млн евро может заплатить «Челси» «Аталанте» за 18-летнего Аханора

« Челси » становится все ближе к приобретению Онеста Аханора . Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сумма трансфера, вероятно, превысит 40 млн евро.

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