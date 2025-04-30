Александр Прудник: «Наша Победа навсегда останется с нами»

«Победа в Великой отечественной войне это именно наша победа», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, как память о Великой Отечественной войне влияет на идентичность народа.
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