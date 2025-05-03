Вышел новый трейлер Liminal Point, вдохновленной классическими Resident Evil

Вышел новый трейлер Liminal Point, вдохновленной классическими Resident EvilНезависимая студия HideWorks представила новый трейлер изометрической хоррор-игры Liminal Point, вдохновленной классическими частями серии Resident Evil.
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