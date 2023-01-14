Принц Гарри раскрыл в мемуарах не все тайны британской монархии

Только что выпустивший свою скандальную автобиографию «Запасной» принц Гарри рассказал изданию Daily Telegraph, что у него накопилось достаточно материала для еще одной книги мемуаров, а первоначальный черновик его книги был в два раза длиннее .
Только что выпустивший свою скандальную автобиографию «Запасной» принц Гарри рассказал изданию Daily Telegraph, что у него накопилось достаточно материала для еще одной книги мемуаров, а первоначальный черновик его книги был в два раза длиннее .
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